Massimo Pandolfi
EmiliaRomagna
Cosa FareEmilia Romagna: i migliori ristoranti 2026 secondo il Gambero Rosso
21 ott 2025
MADDALENA DE FRANCHIS
Cosa Fare
Naviga nell'articolo:

1

Emilia Romagna: i migliori ristoranti 2026 secondo il Gambero Rosso

2

Due i ristoranti premiati con Tre Forchette in Emilia-Romagna

3

Boom di trattorie premiate con i Tre Gamberi in regione

4

I wine bar premiati in regione

5

I bistrot premiati con Tre tavole in Emilia-Romagna

6

I premi speciali: quattro riconoscimenti in Emilia-Romagna

Emilia Romagna: i migliori ristoranti 2026 secondo il Gambero Rosso

A caccia di ottimo cibo e vino ancora migliore? Una passione per le trattorie autentiche oppure per i locali d'autore? Ecco gli indirizzi premiati dall'ultima edizione della guida gastronomica nella nostra regione

I migliori ristoranti dell'Emilia Romagna secondo il Gambero Rosso edizione 2026

L’autunno, si sa, è ormai la ‘stagione delle guide enogastronomiche’: già, perché è proprio in queste settimane che vengono rilasciate le classifiche più note agli appassionati del genere, in una maratona che culminerà, il 19 novembre prossimo, con la presentazione della guida Michelin Italia 2026. In trepida attesa della ‘rossa’, i patiti della buona cucina possono godersi un gustoso antipasto: parliamo del volume ‘Ristoranti d’Italia 2026’, presentato a Roma e curato dal celebre magazine Gambero Rosso.

La guida accompagna il lettore tra locali d’autore, trattorie, bistrot, wine bar, recensendo ben 2.600 indirizzi lungo tutta la penisola. Oltre 100 professionisti indipendenti, coordinati da Valentina Marino e Annalisa Zordan, hanno valutato le insegne, suddividendole in cinque principali categorie: ristoranti (la cui eccellenza è premiata con il simbolo ‘Tre Forchette’), trattorie (premiate con ‘Tre Gamberi’), bistrot (premiati con ‘Tre tavole’), wine bar (premiati con ‘Tre bottiglie’) e locali di ispirazione internazionale (premiati con ‘Tre Mappamondi’). A questi riconoscimenti si aggiungono 14 premi speciali.

Sono tanti gli indirizzi segnalati nelle Marche, ma l’Emilia-Romagna porta a casa un bottino di tutto rispetto, a partire da un nome che è ormai una garanzia: neanche a dirlo, Massimo Bottura

Leggi anche: Trattorie 50 Top Italy 2026: ecco le premiate in Emilia Romagna

Continua a leggere questo articolo

