I migliori ristoranti in Emilia Romagna secondo la guida 50 Top Italy 2025

Bologna, 19 novembre 2024 - Una conferma che ormai non fa quasi più notizia: l’Osteria Francescana dello chef superstar Massimo Bottura, a Modena, è il miglior ristorante in Italia. A decretarlo è la guida online 50 Top Italy 2025, che racconta il meglio della ristorazione italiana dentro e fuori dai confini nazionali. Al secondo posto si piazza l’altro pluripremiato Uliassi, di Mauro Uliassi, a Senigallia; gradino più basso del podio per Enoteca Pinchiorri, guidata in cucina da Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina.