L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
EmiliaRomagna
Cosa FareMonasteri aperti 2025 in Emilia Romagna: gli ultimi 5 eventi da non perdere
8 ott 2025
LORENZO PASTUGLIA
Cosa Fare
Monasteri aperti 2025 in Emilia Romagna: gli ultimi 5 eventi da non perdere

Visite guidate, canti gregoriani, chiese sconsacrate o fortificate: una scoperta dal ritmo lento lungo le passeggiate millenarie dei pellegrini

Cinque tappe attraverso la storia alla scoperta di angoli nascosti o patrimoni nazionali: ecco gli ultimi appuntamenti con 'Monasteri aperti'

Con il secondo weekend di ottobre, sabato 11 e domenica 12, si conclude la settima edizione di “Monasteri Aperti”, l’iniziativa che invita a scoprire l’Emilia-Romagna attraverso un turismo lento e consapevole, tra arte, spiritualità e tradizioni. Il calendario propone oltre 60 esperienze uniche, che vanno dalle visite guidate a monasteri, abbazie e conventi, all’ingresso in musei di arte sacra, dai concerti di musica gregoriana alle passeggiate per la raccolta di erbe officinali con degustazione di ricette a base di ingredienti storicamente utilizzati dai pellegrini.

Un’occasione per vivere luoghi di grande fascino, ascoltare le comunità religiose e assaporare la storia del territorio in maniera autentica, lontano dal turismo di massa, lungo i 22 Cammini del Circuito regionale dell’Emilia-Romagna. Il progetto è promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, in collaborazione con la Conferenza Episcopale Regionale e il circuito dei Cammini. Tutte le informazioni e le prenotazioni sono disponibili sul sito dedicato.

