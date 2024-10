Monasteri Aperti in Emilia Romagna: un viaggio tra fede, cultura e natura

Durante i weekend di ottobre 2024, l'evento 'Monasteri Aperti' spalanca le porte di oltre 40 luoghi sacri in Emilia Romagna, con 60 eventi distribuiti tra monasteri, pievi, santuari e conventi. Le attività spaziano dalle escursioni lungo i cammini religiosi alle degustazioni di antiche ricette monastiche, concerti di musica sacra e visite guidate con monaci e suore. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, è promossa da Apt Servizi in collaborazione con la Conferenza Episcopale della Regione e il circuito dei Cammini dell’Emilia-Romagna. Ecco quali iniziative non perdere negli ultimi finesettimana del mese.