Le mostre d'autunno in Emilia-Romagna: 6 consigli per settembre

Alla nostalgia causata dalla fine dell’estate i Righeira hanno dedicato una canzone che, a distanza di quarant’anni dal lancio, è ancora un tormentone. Sì, ‘l’estate sta finendo’, il cielo è grigio e bisogna rassegnarsi a tirare fuori dall’armadio felpe e trench antipioggia.

Per alleviare questa sensazione, il suggerimento sempre valido è quello di fermarsi a contemplare la bellezza di un’opera d’arte: quest’autunno, infatti, si preannuncia come una stagione espositiva davvero ricca in Emilia-Romagna, con eventi e mostre temporanee da non perdere. Eccone una breve panoramica.