Un autunno di incognite

Matteo Naccari
Un autunno di incognite
Cosa Fare
Cosa FareLe mostre d'autunno in Emilia-Romagna: 6 consigli per settembre
3 set 2025
MADDALENA DE FRANCHIS
Cosa Fare
Naviga nell'articolo:

1

Le mostre d'autunno in Emilia-Romagna: 6 consigli per settembre

2

A Bologna si va alla scoperta della grafica giapponese

3

Le opere di Marc Chagall in mostra a Ferrara

4

A Reggio Emilia retrospettiva sullo ‘Chagall italiano’

5

Una mostra sui 60 anni di moda e pubblicità alla Fondazione Magnani-Rocca

6

A Faenza la biennale della ceramica d’arte contemporanea

7

A Bagno di Romagna una mostra per alzare gli occhi al cielo

  1. Il Resto del Carlino
  2. Emilia Romagna
  3. Cosa Fare
  4. Le mostre d'autunno in Emilia-Romagna: 6 consigli per settembre

Le mostre d'autunno in Emilia-Romagna: 6 consigli per settembre

Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Faenza e fino a Bagno di Romagna: lungo il mese si può viaggiare la regione per gustarsi tante opere d'arte in questa che è una stagione espositiva davvero ricca per la regione

Da Bagno di Romagna a Bologna, passando per Ferrara e non solo: i consigli sulle mostre più interessanti di settembre in Emilia-Romagna

Alla nostalgia causata dalla fine dell’estate i Righeira hanno dedicato una canzone che, a distanza di quarant’anni dal lancio, è ancora un tormentone. Sì, ‘l’estate sta finendo’, il cielo è grigio e bisogna rassegnarsi a tirare fuori dall’armadio felpe e trench antipioggia.

Per alleviare questa sensazione, il suggerimento sempre valido è quello di fermarsi a contemplare la bellezza di un’opera d’arte: quest’autunno, infatti, si preannuncia come una stagione espositiva davvero ricca in Emilia-Romagna, con eventi e mostre temporanee da non perdere. Eccone una breve panoramica.

