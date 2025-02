Mostre in Emilia Romagna: dove andare e cosa visitare a febbraio 2025

Bologna, 1 febbraio 2025 - Febbraio può rivelarsi un mese imperdibile per chi desidera una pausa all’insegna dell’arte e della bellezza: oltre a numerose mostre invernali ancora visitabili, è scattato il conto alla rovescia per l’inaugurazione di uno degli appuntamenti 'cult' della stagione culturale emiliano-romagnola. Parliamo, naturalmente, della grande mostra ai Musei San Domenico di Forlì, giunta alla ventesima edizione e dedicata, quest’anno, al tema dell’autoritratto nella storia dell’arte, da Narciso ai selfie. La mostra aprirà i battenti domenica 23 febbraio: sul sito web ufficiale è già possibile comprare i biglietti in prevendita.

In attesa del taglio del nastro a Forlì, è opportuno ricordare, invece, quali rassegne sono ancora in corso o stanno per terminare, così da non lasciarsi sfuggire l’ultima occasione per visitarle. Attenzione: c’è anche un’iniziativa rigorosamente 'vietata' ai maggiori di 10 anni.

Il Rinascimento adriatico in mostra a Fermo