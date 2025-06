Notte Rosa 2025, torna l'appuntamento dell'estate: date e programma

In coincidenza con il Solstizio d’estate, da venerdì 20 a domenica 22 fa ritorno a colorare la Romagna per tre giornate la 20esima edizione della Notte Rosa “Hit’s Summer” che trasformerà la riviera e le colline in un palcoscenico a cielo aperto con artisti come Aiello, BigMama, Carl Brave, Cioffi, Clara, Elodie, Fedez, Gaia, Ghali, Olly, Sarah Toscano, Sophie and the Giants, Tananai e molti altri ancora. Un weekend che apre la stagione estiva a cui non si può proprio mancare: adatto a bambini, ragazzi e adulti con eventi all’insegna del divertimento, dell’inclusione e della voglia di stare insieme.

Di seguito gli appuntamenti più importanti e le anteprime di giovedì 19; per il programma completo e per maggiori informazioni sui singoli eventi è consultabile il loro sito.