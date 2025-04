Parchi divertimento 2025 in Emilia-Romagna: quali sono aperti

La primavera è iniziata, le giornate si allungano e il sole comincia a riscaldare l’aria e cosa c’è di meglio di una giornata in famiglia nei parchi della Romagna? Da venerdì 4 aprile infatti riapriranno le attrazioni per grandi e bambini, con tanti eventi e spettacoli. Si potranno ammirare oltre 400 specie di animali marini e terresti nell’acquario di Cattolica. Oppure ammirare da vicino i delfini all’Oltremare di Riccione o ancora fare un viaggio in gondola nella Venezia dell’Italia in miniatura a Rimini.

Ecco quindi i parchi da non perdere in queste prime giornate primaverili.