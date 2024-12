Presepi in Emilia Romagna: alla scoperta della magia della Natività

Bologna, 12 dicembre 2024 - Arriva il Natale e arrivano anche i presepi. In Emilia Romagna infatti non solo ci sono mercatini, alberi e eventi per respirare l'aria natalizia.

Da quelli tradizionali a quelli viventi, tanti sono i presepi allestiti in regione. Alcuni anche unici nel loro genere, come i caratteristici presepi sulla sabbia a Rimini oppure il presepe galleggiante a Cesenatico.

Insomma, non c’è Natale senza presepe e per questo ecco una lista su dove trovare in Emilia Romagna uno dei principali simboli della festa più sentita dagli italiani.