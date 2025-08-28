Rientro dalle ferie senza stress: 7 idee per continuare a sentirti in vacanza in Emilia-Romagna

Rientro dalle ferie: e ora che si fa per mantenere ancora un po’ quella sensazione di benessere che sa di abbronzatura caramello e occhi ben distesi per cui le occhiaie sono solo un ricordo? L’antodoto è semplice: mantenere la mente tonica, curiosa e stimolata, scegliendo l’agenda di appuntamenti che fa al caso proprio. Dalle discipline olistiche nel weekend ai workshop di creatività, dai festival dedicati al green e fino alle sagre e ai mercatini vintage, ecco tante idee per non disperdere il beneficio delle vacanze, dei viaggi o semplicemente di quel dolce far niente senza schedule e computer. Settembre sarà una rinascita.