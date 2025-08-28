Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
Maledetti Beach Boys
Cosa Fare
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Spiaggia negata ai bimbiMorto punto da insettoDonne spiatePolemica pipe crackSequestro auto di lussoGoldrake in giardino
Acquista il giornale
Cosa FareRientro dalle ferie senza stress: 7 idee per continuare a sentirti in vacanza in Emilia-Romagna
28 ago 2025
BENEDETTA CUCCI
Cosa Fare
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Rientro dalle ferie senza stress: 7 idee per continuare a sentirti in vacanza in Emilia-Romagna

2

Un ritorno con stile (Mod)

3

Appuntamenti con il verde

4

Vintage che passione: ecco i mercatini top

5

Danza, film, filosofia e terza età: ecco tutti i festival

6

E' ancora tempo di cinema all'aperto

7

Attività per lo spirito e la mente

8

Buon cibo e ottimo vino per risollevarsi

  1. Il Resto del Carlino
  2. Emilia Romagna
  3. Cosa Fare
  4. Rientro dalle ferie senza stress: 7 idee per continuare a sentirti in vacanza in Emilia-Romagna

Rientro dalle ferie senza stress: 7 idee per continuare a sentirti in vacanza in Emilia-Romagna

L'antidoto contro la depressione da rientro è semplice: mettere in agenda appuntamenti che ci permettano spaziare nelle nostre passioni e non disperdere i benefici dello stop estivo

Tanti eventi anche a settembre per attenuare la depressione da rientro in città dopo le vacanze: ecco la nostra guida

Rientro dalle ferie: e ora che si fa per mantenere ancora un po’ quella sensazione di benessere che sa di abbronzatura caramello e occhi ben distesi per cui le occhiaie sono solo un ricordo? L’antodoto è semplice: mantenere la mente tonica, curiosa e stimolata, scegliendo l’agenda di appuntamenti che fa al caso proprio. Dalle discipline olistiche nel weekend ai workshop di creatività, dai festival dedicati al green e fino alle sagre e ai mercatini vintage, ecco tante idee per non disperdere il beneficio delle vacanze, dei viaggi o semplicemente di quel dolce far niente senza schedule e computer. Settembre sarà una rinascita. 

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Festa del mare a Cesenatico, tre giorni al sapore della solidarietà: quando inizia
Articolo
Buskers Ferrara 2025: concerti, show, cibo e laboratori. La ‘parola’ ai 259 artisti di strada
Articolo
Ironman Cervia 2025: il programma del weekend dal 18 al 21 settembre

© Riproduzione riservata