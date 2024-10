Migliori ristoranti per qualità-prezzo in Emilia Romagna secondo la guida Michelin Ecco i Bib Gourmand 2025: la regione resta in cima alla classifica con ben 33 locali. Tra i nuovi contrassegnati con l'omino che si lecca i baffi uno è della provincia di Rimini e uno della provincia di Piacenza