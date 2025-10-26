Ristoranti migliori dell'Emilia-Romagna, dove trovare i 5 cappelli dell'Espresso

Bologna, 26 ottobre 2025 - Continuano a fioccare i riconoscimenti per l’alta ristorazione e l’enogastronomia emiliano-romagnole: gli ultimi in ordine di tempo arrivano dal Teatro degli Arcimboldi di Milano, dove è stata presentata la 46esima edizione delle Guide del settimanale L’Espresso, dal titolo “I 1.000 Ristoranti d’Italia” e “I 1.000 Vini d’Italia”.

L’evento ha visto come tema conduttore la cosiddetta ‘ottava arte’: secondo i curatori della guida, infatti, dopo le sette arti classiche — architettura, scultura, pittura, musica, poesia, danza e cinema — l’alta cucina e il vino si sono affermati come ‘ottava arte’, per la capacità di parlare a tutti i sensi e di trasformare un gesto quotidiano in esperienza culturale. Alla serata, condotta dai giornalisti televisivi Guido Meda e Federica Masolin, erano presenti oltre mille ospiti tra chef, produttori di vino, operatori del settore, istituzioni e stampa.