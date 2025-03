Romagna in fiore 2025, la musica rifiorisce nei luoghi dell’alluvione

Bologna, 28 marzo 2025 - Musica e cultura tornano nei luoghi feriti dall’alluvione con ’Romagna in fiore’. La rassegna, nel cartellone di Ravenna Festival, è stata presentata in Regione dal presidente, Michele de Pascale, dall’assessora alla cultura, Gessica Allegni, da Antonio De Rosa e Franco Masotti, rispettivamente soprintendente e direttore artistico di Ravenna Festival. Nove gli appuntamenti in programma dal 10 maggio al 2 giugno, che vedranno esibirsi artisti nazionali e internazionali, da Noa ai Modena City Ramblers, passando per Fatoumata Diawara e la Pfm. Tutti i luoghi potranno essere raggiunti a piedi o in bicicletta. “La prima edizione – ha ricordato de Pascale – è nata con un auspicio, e cioè rendere questi territori nuovamente fruibili dopo l’alluvione. Volevamo vedere di nuovo il turismo che negli ultimi anni era cresciuto sempre più sull’Appennino e nell’interno. Una missione pienamente riuscita”.

Prevendite biglietti da lunedì 31 marzo: ingresso 5 euro (omaggio per chi ha subito danni nelle alluvioni) alla biglietteria dell’Alighieri (0544 249244 e online su ravennafestival.org). Disponibile anche un carnet sostenitore per i nove concerti che include la t-shirt dell’edizione 2025 e una donazione alle piccole biblioteche alluvionate.