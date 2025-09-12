Sagre golose in Emilia Romagna, 10 appuntamenti imperdibili di questo weekend

Dal mare alla pianura, passando per i borghi e le città d’arte, il secondo fine settimana di settembre porta in Emilia Romagna un ricco calendario di feste e sagre. Tra buon cibo, musica dal vivo, rievocazioni storiche e tradizioni popolari, da venerdì 12 a domenica 14 settembre non mancano le occasioni per divertirsi e ballare. Dalla piadina regina della tavola romagnola alla cotoletta mirabellese, dai fichi di Monteleone ai banchetti rinascimentali di Castelvetro, fino alle serate di birra artigianale e concerti a Reggio Emilia: ecco gli appuntamenti da segnare in agenda per questo weekend nella nostra regione.