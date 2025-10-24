Nuova giunta al fotofinish

Alessandro Caporaletti
Nuova giunta al fotofinish
EmiliaRomagna
Cosa FareSagre da leccarsi i baffi in Emilia Romagna: i 10 eventi imperdibili nel weekend del 24-26 ottobre
24 ott 2025
JASMINE CATANESE
1

Sagre da leccarsi i baffi in Emilia Romagna: i 10 eventi imperdibili nel weekend del 24-26 ottobre

2

Zucca days a Casumaro (Modena)

3

Tartófla, Festival Internazionale del tartufo bianco a Savigno (Bologna)

4

Festa d’autunno ciccioli balsamici ad Albinea (Reggio Emilia)

5

Sagra dell’agnellone e del castrato a Brisighella (Ravenna)

6

Festa dell’anolino a Trevozzo (Piacenza)

7

Cioccolato in piazza a Carpi (Modena)

8

Sagra della tagliatella, dei fagioli e dello stinco a Misano Adriatico (Rimini)

9

Fiera di San Crispino a San Mauro Pascoli (Forlì Cesena)

10

Festa d’autunno e dei marroni a Monterenzio (Bologna)

11

Sagra del tortellino a Pianoro (Bologna)

Sagre da leccarsi i baffi in Emilia Romagna: i 10 eventi imperdibili nel weekend del 24-26 ottobre

L'autunno si immerge nei sapori di stagione, dal tartufo bianco alla zucca, passando per i tortellini fino ad arrivare al cioccolato. Insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Un'occasione per scoprire le eccellenze del territorio

Un weekend da non perdere in Emilia Romagna: tanti gli appuntamenti alla scoperta dei sapori e delle tradizioni emiliano-romagnole

Bologna, 24 ottobre 2025 - L'autunno entra nel vivo in Emilia-Romagna e il fine settimana del 24, 25 e 26 ottobre si presenta ricco di appuntamenti gastronomici in tutta la regione. Sarà un weekend dedicato ai grandi protagonisti della stagione, dai sapori intensi del tartufo bianco a quelli dolci della zucca. Non mancano le celebrazioni delle tradizioni, con sagre dedicate ai ciccioli e al castrato, né gli omaggi alla pasta fresca, come tortellini e anolini. Per i più golosi ci sono anche feste del cioccolato, mentre antiche fiere uniscono mercatini, artigianato e spettacoli. Da Piacenza alla riviera, è un'occasione per scoprire le eccellenze del territorio. Ecco quindi, gli eventi da non perdere nel weekend.

Continua a leggere questo articolo

