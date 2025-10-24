Sagre da leccarsi i baffi in Emilia Romagna: i 10 eventi imperdibili nel weekend del 24-26 ottobre

Bologna, 24 ottobre 2025 - L'autunno entra nel vivo in Emilia-Romagna e il fine settimana del 24, 25 e 26 ottobre si presenta ricco di appuntamenti gastronomici in tutta la regione. Sarà un weekend dedicato ai grandi protagonisti della stagione, dai sapori intensi del tartufo bianco a quelli dolci della zucca. Non mancano le celebrazioni delle tradizioni, con sagre dedicate ai ciccioli e al castrato, né gli omaggi alla pasta fresca, come tortellini e anolini. Per i più golosi ci sono anche feste del cioccolato, mentre antiche fiere uniscono mercatini, artigianato e spettacoli. Da Piacenza alla riviera, è un'occasione per scoprire le eccellenze del territorio. Ecco quindi, gli eventi da non perdere nel weekend.