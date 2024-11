Tutte le sagre nel fine settimana del 16 e 17 novembre in Emilia Romagna

Bologna, 16 novembre 2024 - È ufficialmente cominciato il freddo, ma gli eventi e le sagre in Emilia Romagna non si fermano.

Come sempre anche questo fine settimana abbiamo quelli dedicati al tartufo, con stand, prodotti tipici e piatti da gustare. Il parmense anche per questa settimana (e per la prossima) ospiterà uno degli eventi più rinomati dedicati al maiale e ai suoi prodotti. In più continuano i festeggiamenti di san Martino in provincia di Bologna.

Insomma, in regione abbiamo sagre per tutti i gusti, per divertirci, mangiare e combattere il freddo con un buon bicchiere di vino.

Ecco i dettagli per il weekend di sabato 16 e domenica 17 novembre.