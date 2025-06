Sagre in Emilia Romagna 2025: 10 eventi da non perdere questo weekend

Anche l'ultimo fine settimana di giugno l’Emilia-Romagna si anima con sagre paesane e feste capaci di unire tradizione, gusto e divertimento. In paesi arroccati in cima alle colline, in mezzo a campi o valli, sul mare o nel verde della campagna: le occasioni per godersi una gita fuori porta sono tante.

Le sagre, feste tradizionali spesso legate a prodotti tipici o eventi storici, offrono un'occasione unica per assaporare specialità culinarie locali, spesso preparate secondo ricette antiche. Seguendo la nostra guida, si può passeggiare tra bancarelle di artigianato, ascoltare musica dal vivo, precipitare in un'altra epoca o respirare un'atmosfera di festa genuina. E sono anche una buona occasione per scappare dal caldo torrido delle città per una divertente gita fuori porta. Ecco la selezione di eventi da non perdere questo fine settimana.