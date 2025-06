Sagre in Emilia Romagna questo fine settimana: 10 eventi da non perdere il 7 e l'8 giugno 2025

Nel fine settimana l’Emilia Romagna si anima grazie a sagre, festival ed eventi di tutti i tipi. In regione infatti saranno tante le occasioni per divertirsi. Per esempio gli amanti della natura e delle passeggiate potranno partecipare al trekking enogastronomico a Serramazzoni (Modena) o a Solignano (Parma). Se invece si vuole ascoltare musica dal vivo, basterà andare in provincia di Rimini, precisamente a Misano Adriatico per il 'Dunafest'. Se invece si vorranno degustare piatti della tradizione, l'evento perfetto è la sagra degli imbutini a Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna.

Le occasioni sono tante, ecco quindi quelle da non perdere in Emilia-Romagna durante questo caldo fine settimana.