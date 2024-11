Sagre di domenica 24 novembre in Emilia Romagna: dove andare

Bologna, 23 novembre 2024 - Quale migliore occasione del weekend per mangiare e divertirsi a una sagra? Ovviamente anche per questo fine settimana gli eventi in Emilia Romagna non mancano.

Ce ne sono per tutti i gusti. Per gli amanti del tartufo basta andare nel ferrarese a Sant'Agostino. Per chi vuole assaggiare il pregiato formaggio di Fossa bisogna andare nel cesenativo e se invece si vuole provare provare a tuffarsi nell'epoca medievale bisogna recarsi a Savignano sul Panaro in provincia di Modena. L'importante è divertirsi e passare un weekend diverso, tra buon cibo, stand e un bicchiere di vino per scaldarsi.

Ecco quindi una lista delle sagre e delle fiere nel weekend del 24 novembre in Emilia Romagna.