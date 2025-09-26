Le 10 sagre d'autunno da non perdere nel weekend in Emilia Romagna

Bologna, 26 settembre 2025 - Profumi d’autunno e sapori autentici tornano ad animare l’Emilia-Romagna nel weekend dal 26 al 28 settembre, con un calendario ricchissimo di feste e appuntamenti che spaziano dalla tradizione gastronomica alle rievocazioni popolari. Dalle specialità della tavola, come cappelletti, lasagne, polenta, mele e l’anguilla, alle iniziative culturali e folkloristiche, le province propongono occasioni per scoprire il territorio attraverso gusto, musica, spettacoli e convivialità. Tra sagre storiche, mercatini, spettacoli e degustazioni ecco gli appuntamenti da non perdere nella nostra regione.