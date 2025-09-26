Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Cosa FareLe 10 sagre d'autunno da non perdere nel weekend in Emilia Romagna
26 set 2025
JASMINE CATANESE
Cosa Fare
Naviga nell'articolo:

1

Le 10 sagre d'autunno da non perdere nel weekend in Emilia Romagna

2

Il cappelletto d'autunno è protagonista a Vigarano Pieve (Ferrara)

3

Le sfide tra rioni per il Palio alla Festa del Ringraziamento a Manzolino (Modena)

4

Comacchio (Ferrara) celebra la tradizione con la Sagra dell’anguilla

5

I piatti tipici della Romagna alla Sagra del Savor a Montegelli (Forlì Cesena)

6

L'atmosfera dell'Oktoberfest al Bologna Biergarten

7

Visite guidate e degustazioni dell'Aceto Balsamico di Modena

8

Festa della polenta a Soragna (Parma)

9

Ravioli, stinco e scaloppine alle mele alla Sagra di Consandolo (Ferrara)

10

Gli antichi frutti d’Italia s’incontrano a Pennabilli (Rimini)

11

Sagra della lasagna a San Lazzaro di Savena (Bologna)

Le 10 sagre d'autunno da non perdere nel weekend in Emilia Romagna

I profumi d'autunno tornano ad animare la nostra regione: tra i piatti della tradizione (come cappelletti, lasagne, polenta, mele e anguilla), rievocazioni storiche, folklore, mercatini, spettacoli e degustazioni ecco gli appuntamenti da non perdere

Lasagne, cappelletti e anguilla sono tra i protagonisti di questo weekend di sagre in Emilia Romagna

Bologna, 26 settembre 2025 - Profumi d’autunno e sapori autentici tornano ad animare l’Emilia-Romagna nel weekend dal 26 al 28 settembre, con un calendario ricchissimo di feste e appuntamenti che spaziano dalla tradizione gastronomica alle rievocazioni popolari. Dalle specialità della tavola, come cappelletti, lasagne, polenta, mele e l’anguilla, alle iniziative culturali e folkloristiche, le province propongono occasioni per scoprire il territorio attraverso gusto, musica, spettacoli e convivialità. Tra sagre storiche, mercatini, spettacoli e degustazioni ecco gli appuntamenti da non perdere nella nostra regione.

