Alessandro Caporaletti
Marche, sos liste d'attesa
EmiliaRomagna
Cosa FareSagre in Emilia Romagna, tra buon cibo e e frutti di stagione: gli eventi del weekend
31 ott 2025
JASMINE CATANESE
Cosa Fare
Naviga nell'articolo:

1

Sagre in Emilia Romagna, tra buon cibo e e frutti di stagione: gli eventi del weekend

2

Festa d’la nota scura a Longiano (Forlì Cesena)

3

Ferrara food festival

4

Il pesce fa festa a Cesenatico

5

Sagra della zucca e del suo cappellaccio ferrarese a San Carlo

6

Festa dello sport a Budrio (Bologna)

7

Viva la vida festival al Dumbo di Bologna

8

Festival dell’Oriente a Parma

9

Festa della castagna a Collagna di Ventasso (Reggio Emilia)

10

Sagra del bartolaccio a Tredozio (Forlì Cesena)

11

Halloween a Cervia (Ravenna)

Sagre in Emilia Romagna, tra buon cibo e e frutti di stagione: gli eventi del weekend

Un lungo settimana da non perdere tra feste per Halloween e i tradizionali appuntamenti con il buon cibi e con i frutti di stagione: tra maschere, zucche, castagne, pesce e sapori d'Oriente ce ne è per tutti i gusti

Da sinistra 'Il pesce fa festa' a Cesenatico, 'Viva la vida festival' al Dumbo di Bologna e il Ferrara Food Festival

Bologna, 31 ottobre 2025 - L'Emilia-Romagna si prepara per un lungo fine settimana ricco di appuntamenti, che si apre venerdì 31 ottobre con le celebrazioni di Halloween e prosegue fino a domenica 2 novembre. Le proposte spaziano dalle feste a tema horror, come a Cervia e Longiano, alla scoperta delle tradizioni messicane del Día de Muertos a Bologna.

I protagonisti assoluti restano i sapori d'autunno: la zucca è celebrata nel ferrarese, mentre la castagna è al centro degli eventi sull'Appennino. Si va dai grandi festival gastronomici di Ferrara alle culture d'Oriente a Parma, senza dimenticare le specialità locali, dal pesce fresco sulla costa al bartolaccio. Ecco quindi, alcuni degli eventi da non perdere nella nostra regione.

