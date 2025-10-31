Sagre in Emilia Romagna, tra buon cibo e e frutti di stagione: gli eventi del weekend

Bologna, 31 ottobre 2025 - L'Emilia-Romagna si prepara per un lungo fine settimana ricco di appuntamenti, che si apre venerdì 31 ottobre con le celebrazioni di Halloween e prosegue fino a domenica 2 novembre. Le proposte spaziano dalle feste a tema horror, come a Cervia e Longiano, alla scoperta delle tradizioni messicane del Día de Muertos a Bologna.
I protagonisti assoluti restano i sapori d'autunno: la zucca è celebrata nel ferrarese, mentre la castagna è al centro degli eventi sull'Appennino. Si va dai grandi festival gastronomici di Ferrara alle culture d'Oriente a Parma, senza dimenticare le specialità locali, dal pesce fresco sulla costa al bartolaccio. Ecco quindi, alcuni degli eventi da non perdere nella nostra regione.