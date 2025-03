Sagre di marzo 2025 in Emilia Romagna: gli appuntamenti da non perdere

Marzo è il mese del divertimento e non solo per gli eventi dedicati al Carnevale. Infatti in Emilia-Romagna oltre alle sfilate dei carri si potrà partecipare alle numerose sagre sparse in tutta la regione.

Ce ne sono per tutti i gusti, dagli eventi dedicati al bere come il Love Gin Generation Festival a Cesena, passando per la sagra del raviolo dolce di Casalfiumanese (Bologna) che quest'anno compie cento anni, fino ad arrivare all'evento dedicato alla lumaca, con piatti e prelibatezze a Casumaro in provincia di Ferrara.

Le opzioni quindi sono tante per passare un mese all'insegna del cibo e del divertimento, bisogna solo uscire di casa.