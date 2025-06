Le sagre in Emilia Romagna di questo weekend: cosa fare il 20-21-22 giugno

Bologna, 20 giugno 2025 - L’Emilia Romagna si prepara a un altro weekend all’insegna di sagre, fiere e divertimento. Per tutto il fine settimana saranno tanti gli eventi a cui partecipare dalla festa del cappelletto ferrarese a Vigevano Pieve, in cui si potranno degustare prodotti tipici fino ad arrivare alla festa della birra a San Giorgio di Piano (Bologna), dove si potrà ballare e rinfrescarsi con un bicchiere di birra ghiacciata. Ecco, quindi, gli eventi da non perdere nella nostra regione durante il weekend.