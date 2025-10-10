Marche, il nodo sanità
Alessandro Caporaletti
Marche, il nodo sanità
EmiliaRomagna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morta ustionataBoati Maestra 24 anniFerretti yachtSuperbonusMercatini usato
Acquista il giornale
Cosa FareSagre in Emilia Romagna: ecco gli appuntamenti del weekend dal 10 al 12 ottobre
10 ott 2025
JASMINE CATANESE
Cosa Fare
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Sagre in Emilia Romagna: ecco gli appuntamenti del weekend dal 10 al 12 ottobre

2

Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato a Sant’Agata Feltria (Rimini)

3

Festival internazionale Mortadella please a Zola Predosa (Bologna)

4

Sagra della castagna a Montefiore Conca (Rimini)

5

Bigolata a Reggiolo (Reggio Emilia)

6

La birra in porto a Cesenatico (Forlì Cesena)

7

Sagra della zucca e dell’uva bacarona a Borgo Rivola di Riolo Terme (Ravenna)

8

Festa del cioccolato a Sestola (Modena)

9

Sagra del passatello a Savio (Ravenna)

10

Sagra della ricotta a Riolunato (Modena)

11

Festa del miele a Caminata di Alta Val Tidone (Piacenza)

  1. Home
  2. Emilia Romagna
  3. Cosa Fare
  4. Sagre in Emilia Romagna: ecco gli appuntamenti del weekend dal 10 al 12 ottobre

Sagre in Emilia Romagna: ecco gli appuntamenti del weekend dal 10 al 12 ottobre

Tradizioni, sapori e divertimento: i borghi e le città della regione si animano con eventi per tutti i gusti. Quali non perdere nel fine settimana

Sagre in Emilia Romagna: quelle da non perdere dal 10 al 12 ottobre

Bologna, 10 ottobre 2025 - Il weekend in Emilia-Romagna si accende di sapori, tradizioni e divertimento con un fitto calendario di sagre e feste gastronomiche. Dal 10 al 12 ottobre, i borghi e le città della regione si animano con appuntamenti per tutti i gusti: dal tartufo bianco pregiato di Sant’Agata Feltria alla mortadella di Zola Predosa, dalle caldarroste di Montefiore Conca ai bigoli di Reggiolo, fino al cioccolato artigianale di Sestola e ai passatelli di Savio. Non mancano le feste dedicate alla zucca e all’uva bacarona a Borgo Rivola, alla ricotta di Riolunato e al miele di Caminata, mentre a Cesenatico si trasforma in una grande festa della birra. Ecco quindi gli eventi da non perdere nella nostra regione in questo fine settimana.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Mercatini dell'usato in Emilia Romagna: 10 eventi aperti a ottobre 2025
Articolo
Monasteri aperti 2025 in Emilia Romagna: gli ultimi 5 eventi da non perdere
Articolo
Giornate Fai autunno 2025: guida ai tesori tutti da scoprire

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EventiSagreCibo