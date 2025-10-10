Sagre in Emilia Romagna: ecco gli appuntamenti del weekend dal 10 al 12 ottobre

Bologna, 10 ottobre 2025 - Il weekend in Emilia-Romagna si accende di sapori, tradizioni e divertimento con un fitto calendario di sagre e feste gastronomiche. Dal 10 al 12 ottobre, i borghi e le città della regione si animano con appuntamenti per tutti i gusti: dal tartufo bianco pregiato di Sant’Agata Feltria alla mortadella di Zola Predosa, dalle caldarroste di Montefiore Conca ai bigoli di Reggiolo, fino al cioccolato artigianale di Sestola e ai passatelli di Savio. Non mancano le feste dedicate alla zucca e all’uva bacarona a Borgo Rivola, alla ricotta di Riolunato e al miele di Caminata, mentre a Cesenatico si trasforma in una grande festa della birra. Ecco quindi gli eventi da non perdere nella nostra regione in questo fine settimana.