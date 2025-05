Sagre in Emilia-Romagna: cosa fare nel weekend dal 23 al 25 maggio

Bologna, 23 maggio 2025 - L’Emilia-Romagna si anima e si colora nel fine settimana da venerdì 23 a domenica 25 con sagre, feste ed eventi di tutti i tipi. Tanti sono gli appuntamenti, alcuni dedicati al cibo come quello della Cozza a Cervia, in provincia di Ravenna, o quello del fungo prugnolo a Miratoio di Pennabilli (Rimini).

Atri invece sono rivolti agli amanti della birra o del vino, con l’evento imperdibile di Cantine aperte in tutto il territorio. Altri ancora a rievocazioni storiche come la sagra della Badessa a Ozzano dell’Emilia in provincia di Bologna. Le alternative sono tante in regione, l’unica cosa da fare è uscire per divertirsi, ballare e stare in compagnia.

Ecco gli eventi da non perdere in Emilia-Romagna.