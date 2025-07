Vino, birra, pizza e tagliatelle: le sagre dal 4 al 6 luglio in Emilia Romagna

Bologna, 4 luglio 2025 - Il primo weekend di luglio porta con sé un ricco calendario di eventi in tutta l’Emilia-Romagna. Tra feste di paese, musica live, sapori locali e iniziative originali, il divertimento è assicurato. Che si tratti di tagliatelle, polenta, vino o birra artigianale, le occasioni per stare all’aperto e gustare l’estate non mancano. Ecco le sagre da segnare in agenda per il fine settimana da venerdì 4 a domenica 6 luglio.

Luoghi freschi in estate: dove andare in Emilia Romagna