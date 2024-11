Bologna, 8 novembre 2024 - Tartufi, olio e stand tipici colorano i borghi e i paesi in Emilia Romagna. Anche per questo fine settimana ci saranno eventi di tutti i gusti e in ogni provincia.

Sarà un'occasione imperdibile per celebrare la cucina e la tradizione della regione ma anche semplicemente per fare una gita fuori porta e godersi la bellezza del nostro territorio.

Ecco quindi una guida sulle principali sagre e fiere di questo weekend autunnale.