Le 10 sagre più gustose in Emilia Romagna per un weekend speciale con i sapori d'autunno

Questo fine settimana in Emilia-Romagna è ricco di sagre e feste dedicate ai sapori d’autunno e alle tradizioni locali. Da venerdì 3 ottobre si celebrano prodotti tipici come il fungo porcino, il cappelletto, la zucca, il radicchio, la salamina da sugo, il vino romagnolo, il tartufo bianco e le castagne, con manifestazioni che animano borghi e città con mercatini, spettacoli, musica dal vivo, laboratori per bambini e showcooking. Tante saranno le occasioni da non perdere per questo weekend per gustare piatti tradizionali, scoprire eccellenze locali e vivere l’atmosfera autentica dell’autunno emiliano-romagnolo.