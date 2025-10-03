Marche, toto-giunta

Alessandro Caporaletti
Marche, toto-giunta
EmiliaRomagna
Le 10 sagre più gustose in Emilia Romagna per un weekend speciale con i sapori d'autunno
3 ott 2025
JASMINE CATANESE
Cosa Fare
Le 10 sagre più gustose in Emilia Romagna per un weekend speciale con i sapori d'autunno

Dai funghi porcini al tartufo, dalle castagne alla zucca: tante bontà del territorio protagoniste dal 3 al 5 ottobre. Tra gli appuntamenti non mancheranno mercatini, spettacoli, musica dal vivo, laboratori per bambini e showcooking

Dai funghi porcini alla zucca, tanti appuntamenti gustosi nel weekend dal 3 al 5 ottobre in Emilia Romagna

Questo fine settimana in Emilia-Romagna è ricco di sagre e feste dedicate ai sapori d’autunno e alle tradizioni locali. Da venerdì 3 ottobre si celebrano prodotti tipici come il fungo porcino, il cappelletto, la zucca, il radicchio, la salamina da sugo, il vino romagnolo, il tartufo bianco e le castagne, con manifestazioni che animano borghi e città con mercatini, spettacoli, musica dal vivo, laboratori per bambini e showcooking. Tante saranno le occasioni da non perdere per questo weekend per gustare piatti tradizionali, scoprire eccellenze locali e vivere l’atmosfera autentica dell’autunno emiliano-romagnolo.

Continua a leggere questo articolo

