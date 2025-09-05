Calzaturiero tra luci e ombre
Alessandro Caporaletti
Calzaturiero tra luci e ombre
EmiliaRomagna
Cosa FareLe 10 migliori sagre di questo weekend in Emilia Romagna
5 set 2025
JASMINE CATANESE
Cosa Fare
Le 10 migliori sagre di questo weekend in Emilia Romagna

Stand gastronomici, mercatini, laboratori e degustazioni si alternano a spettacoli musicali e intrattenimenti per grandi e piccini, offrendo l’occasione di riscoprire i sapori del territorio e le ricette della tradizione

Tartufo, pasta fresca e tradizioni: ecco le sagre da non perdere in Emilia Romagna

Bologna, 5 settembre 2025 - Il primo weekend di settembre in Emilia Romagna offre una ricca varietà di sagre e feste dedicate alla gastronomia, alla musica e alle tradizioni locali. Città, piccoli borghi e frazioni si animano con eventi che celebrano prodotti tipici, pasta fresca, salumi, ortiche, miele e molto altro. Stand gastronomici, mercatini, laboratori e degustazioni si alternano a spettacoli musicali e intrattenimenti per grandi e piccoli, offrendo l’occasione di riscoprire i sapori del territorio e le ricette della tradizione. Tra le iniziative in programma ci sono la storica Fira di Sdaz a Sasso Marconi, la Sagra del Tartufo a Sant’Agostino, la Sagra del Tortellino Tradizionale a Castelfranco Emilia e tanto altro. Ecco, quindi, alcuni degli eventi da non perdere nella nostra regione questo fine settimana.

Continua a leggere questo articolo

© Riproduzione riservata