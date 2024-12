Santa Lucia 2024, fiere e mercatini in Emilia Romagna: ecco dove

Bologna, 12 dicembre 2024 - Torna la festa di Santa Lucia. E con lei i mercatini principali e più importanti della regione dedicati alla santa. Da Bologna fino alla Romagna appuntamento con la tradizione. Fiere storiche e millenarie, piene di fascino natalizio oltre che, naturalmente, di bancarelle per tuttii gusti. Dall'artigianato, ai prodotti per i regali natalizi, fino ad arrivare alle tentazioni della gola con svariegate tipicità gastronomiche locali. Tutto questo è il giorno di Santa Lucia in Emilia Romagna, martire cristiana e tradizionalmente invocata come protettrice della vista.