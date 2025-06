La magia delle terme: torna la Notte Celeste in Emilia Romagna

Bologna, 26 giugno 2025 - Le Terme dell’Emilia-Romagna si preparano a vivere un appuntamento imperdibile con la tredicesima edizione della Notte Celeste, in programma nel weekend dal 27 al 29 giugno. Da Salsomaggiore Terme a Riccione, i centri termali resteranno aperti fino a tardi per regalare momenti di benessere tra acque termali e trattamenti rilassanti. In tutta la regione, piazze e località si animeranno con cene sotto le stelle, concerti, balli in spiaggia e passeggiate guidate. Per il programma completo, consultare il sito ufficiale dell’iniziativa.