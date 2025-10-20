Trattorie 50 Top Italy 2026: ecco le premiate in Emilia Romagna

Bologna, 20 ottobre 2025 — Nel mondo della ristorazione italiana, le trattorie continuano a essere il rifugio più sincero per chi cerca identità, calore e memoria. Lo conferma la guida “50 Top Italy 2026 – Trattorie e Bistrò Moderni”, che incorona Roscioli Salumeria con Cucina, a Roma, come miglior trattoria d’Italia. Ma nella classifica che racconta il meglio del Made in Italy gastronomico, l’Emilia-Romagna conquista un ruolo da protagonista con cinque insegne di riferimento, autentici presìdi di gusto e tradizione. Una di queste è in top-3, vediamole.