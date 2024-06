Solstizio d’estate in Emilia Romagna: dove festeggiare il giorno più lungo dell’anno

Bologna, 19 giugno 2024 – Tutti pronti anche in Emilia Romagna a festeggiare il solstizio e dare così il via all’estate. Quest’anno il giorno più lungo dell’anno cade il 20 anziché il 21 giugno.

Perché il solstizio d’estate cade il 20 giugno

Questo perché il solstizio ritarda ogni anno di quasi 6 ore rispetto a quello precedente e si riallinea forzosamente ogni quattro anni, come avviene nel 2024, in corrispondenza dei bisestili, introdotti proprio per evitare la progressiva divergenza delle stagioni con il calendario. A causa di tali variazioni, può capitare che il solstizio d'estate cada il 20 o il 21 giugno. Dal momento che quest'anno il fenomeno si verifica alle 22,51, nel 2025 l'aggiunta delle 6 ore di ritardo lo farà slittare nuovamente al 21 giugno.

Che cos’è il solstizio d’estate

Il solstizio d’estate è il giorno più lungo dell'anno e ha una durata di 15 ore e 15 minuti: quest’anno il fenomeno cade il 20 giugno alle 22,51 ora italiana. Si tratta del momento in cui il Sole, nel corso del suo moto apparente nella volta celeste, raggiunge la posizione più settentrionale, per poi ricominciare la sua lenta discesa: in questa giornata, la nostra stella resta il massimo numero di ore sopra l'orizzonte, mentre la notte ha la durata più breve dell'anno.

Il rito del solstizio d'estate in provincia di Bologna (foto di repertorio)

Gli appuntamenti in Emilia Romagna

L'Unione Astrofili Italiani ha programmato l'iniziativa 'Welcome Summer! Sun Day', con l’invio a organizzare diversi appuntamenti nelle varie città per approfondire le tematiche legate al Sole e alle stagioni.

Venerdì 21 giugno alle 19, in provincia di Bologna, all’interno del programma dell’Estate Castellana, torna la festa “Solstizio d’estate a Montecalderaro”, nel verde delle colline di Castel San Pietro Terme. Nell’area esterna del Santuario della Madonna del Lato (via Montecalderaro 5050), si potranno gustare le proposte dello stand gastronomico con l’intrattenimento musicale a cura della storica band castellana dei Prototipi e lasciarsi affascinare dall’osservazione del cielo stellato al telescopio con l’astrofisico e divulgatore scientifico Federico Di Giacomo.

A San Giovanni in Persiceto, invece, la Sfilata del solstizio aprirà la tradizionale ‘Fîra di Âi’, durante la quale alcuni negozi del territorio presenteranno le loro collezioni estive. La sfilata è prevista venerdì alle 20, in piazza del Popolo.

Sempre il 21 giugno, a Ravenna, l’Associazione Astrofili Rheyta permetterà l’osservazione del Sole e, dopo il tramonto, della Luna. Lunedì 24 giugno, invece, spettacolo sotto la cupola del planetario di Ravenna, alla scoperta delle costellazioni estive.