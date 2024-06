Il sushi più buono a Bologna e in Emilia Romagna secondo il Gambero Rosso

Bologna, 13 giugno 2024 – Torna l’appuntamento annuale con la cultura culinaria nipponica gentilmente offerto da Gambero Rosso. E’ stata infatti pubblicata la Guida Sushi 2025, che ha come scopo quello di indirizzare l’utente consigliando i posti migliori in cui gustare il più famoso tra i cibi giapponesi. Si tratta di ben 223 indirizzi tra sushi bar, osterie, take away, delivery e molto altro ancora, che hanno saputo investire in qualità e innovazione e muoversi al meglio tra sapori autentici e modernità.

Il volume

La Guida Sushi è pubblicata da Gambero Rosso, una delle piattaforme leader per ciò che riguarda il settore ‘Wine, Travel & Food’. Si tratta di un ritorno particolarmente atteso dagli appassionati della cucina orientale, dopo l’esordio nel 2021 e la pausa nel corso degli ultimi anni di trasformazione causati dalla pandemia di Covid-19.

“In questo volume ci sono tante storie di amore per la cultura nipponica – spiega la curatrice della Guida, Pina Sozio –, storie di giapponesi che hanno voluto trasmettere al nostro Paese la grande eredità gastronomica di cui sono testimoni e storie di italiani, folgorati dal fascino della cucina del Sol Levante. La nostra selezione cerca di evidenziare le esperienze di eccellenza incentrate intorno al sushi”.

Le tre bacchette

La bacchetta è l’icona tramite il quale Gambero Rosso valuta la qualità di un ristorante giapponese. Le insegne di eccellenza distribuite in tutta Italia, che offrono perciò secondo la piattaforma le migliori proposte di sushi, sono ben 32. La maggior parte di esse è concentrata nella zona di Milano, una delle prime città del nostro paese ad avere accolto con fervore la ristorazione giapponese.

Una grande sorpresa consiste, invece, nella Puglia e nella Campania, due regioni dalla salda tradizione culinaria ma che non hanno esitato nel tempo ad aprirsi alla cucina nipponica. E’ stato registrato negli ultimi anni, infatti, un notevole incremento dei ristoranti che offrono specialità giapponesi, talvolta riadattate con qualche arrangiamento locale.

In Emilia-Romagna

Le insegne segnalate tra le pagine della Guida sparse per i territori emiliano e romagnolo sono precisamente 10, per la maggior parte concentrate nella città di Bologna.

Tra queste sono soltanto tre le eccellenze che hanno ottenuto il valore massimo di tre bacchette:

– Seta a Bologna (Corte Isolani, 2): lo chef Byron Vespano vi aspetta per un ricco mix di piatti tradizionali e creativi della tradizione nipponica, realizzati con il pescato del giorno. Non è finita qui: Seta offre anche formule di degustazione e lunch menù da leccarsi i baffi.

– Yuzuya a Bologna (via Niccolò dall’Arca, 1/i): un locale dall’atmosfera orientale situato nei pressi della stazione centrale, dove le due patronne giapponesi si dedicano alla cucina giapponese casalinga.

– Uni Restaurant a Cervia (via Cavour,14): un’insegna affacciata sul porto canale, che ha conquistato tutti grazie all’ottima selezione di materie prime e all’eleganza di un servizio curato nei minimi dettagli.

Accanto a questi tre, tuttavia, è giusto citare anche Sicylin a Bologna, tra i migliori delivery e take away della città e di tutta Italia, che aggiunge all’ottimo sushi un approccio prettamente di stampo siciliano.

Le altre insegne dell’Emilia-Romagna presenti nella Guida Sushi 2025 sono le seguenti:

– a Bologna: Seijo (via A. Costa 63/2), che offre un menù che coniuga la cucina giapponese a quella thailandese, e Yoshi (via Emilia Levante 164), situato nella periferia est della città;

– a Cesena: Iamaki Garden Sushi (piazza del Popolo, 28), capace di mischiare la tradizione giapponese a ispirazioni sudamericane;

– a Modena: Iko (via Paganelli, 30), in cui gli chef preparano a vista specialità tipiche nipponiche e thailandesi;

– a Parma: Ristorante Giapponese Koi (viale Mentana, 8c), cucina nipponica arricchita da sapori nostrani;

– a Piacenza: Sosushi Plus (corso Vittorio Emanuele II, 129), piatti giapponesi ritoccati dalla fantasia dello chef Takaaki,

– a Rimini: Hashimoto (viale G. Martinelli, 10), con una ricca offerta di materie prime freschissime tratta rigorosamente dallo chef Hashimoto..