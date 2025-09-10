TheFork Awards 2025: quali sono i tre ristoranti dell’Emilia Romagna nominati tra i migliori

Bologna, 10 settembre 2025 – La scena gastronomica italiana si prepara a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: tornano i TheFork Awards con Mastercard, l’iniziativa che celebra il patrimonio culinario nazionale mettendo sotto i riflettori le nuove aperture e le gestioni più innovative. Ideati e organizzati da TheFork insieme a Identità Golose, i premi giungono quest’anno alla settima edizione, confermandosi come vetrina privilegiata per le realtà emergenti. La classifica, che vede 57 ristoranti in lizza per contendersi il titolo di miglior novità dell’anno, è finalmente pubblica ed è possibile da oggi votare online il proprio ristorante preferito. E con le ricette emiliano-romagnole ai primi posti nelle ricerche online sui piatti più desiderati, sarà interessante scoprire se una delle novità locali si porterà a casa il premio. Ecco la lista completa e come partecipare al voto.

Quali sono i ristoranti in lizza per l’Emilia Romagna

Tra i 57 migliori nuovi ristoranti selezionati per l’edizione 2025 dei TheFork Awards con Mastercard, tre portano alto il nome dell’Emilia-Romagna: Casa Serafini a Borgo Tossignano (nell’Imolese), La Dispensa dei Balocchi a Piacenza e Serra Sole a Trebbo di Reno (Bologna). Tre realtà diverse per stile e proposta, ma unite dalla volontà di innovare con passione l’identità culinaria della regione, confermandola come uno dei laboratori gastronomici più vivaci del Paese. Per i vincitori, il titolo rappresenta non solo un prestigioso riconoscimento, ma anche un vero e proprio biglietto da visita: un’etichetta di eccellenza capace di attrarre nuovi clienti, stampa e attenzione da parte della scena gastronomica nazionale e internazionale. Scopriamoli.

Serra Sole - Trebbo di Reno (Bologna)

Alla guida di Serra Sole c’è lo chef Max Poggi, nominato dalla stella Michelin Luca Marchini come volto noto della cucina emiliana, capace di intrecciare memoria e innovazione con una sensibilità rara. Il ristorante nasce in collaborazione con la cooperativa sociale EtaBeta e si fonda su un’idea di cucina che è anche inclusione, rispetto e sostenibilità. Ingredienti di stagione, selezionati da piccole realtà locali, danno vita a piatti autentici e moderni: dalla chitarrina all’uovo con cozze di Cervia e portulaca al tonno scottato con salsa agli agrumi e zucchine in scapece, fino al sorprendente gelato allo squacquerone con fichi caramellati e saba. Un percorso che racconta Bologna attraverso i sapori, ma anche attraverso l’attenzione all’ambiente e alle persone.

La Dispensa dei Balocchi - Piacenza

A pochi passi da piazza Cavalli, La Dispensa dei Balocchi è un ristorante che unisce atmosfera contemporanea e spirito conviviale. La nomina del ristorante viene da Isa Mazzocchi, titolare del ristorante La Palta di Bilegno (Borgonovo). Le sale sono arricchite dalle opere visionarie del pittore Gianfranco Asveri, mentre all’esterno il dehors si affaccia sul centro storico piacentino. La cucina dello chef Fabio Pellicardi punta sulla freschezza, sulle cotture espresse e su un servizio attento, con piatti che alternano tradizione e creatività. Tra gli antipasti spiccano la battuta di fassona con anguria e fichi o il crudo di ricciola con uva, mentre nei primi il territorio incontra la fantasia con i pisarei alle vongole e limone o i plin ripieni di arrosto con mirtilli e mandorle. Una carta che parla di stagionalità e di piacere della tavola, con menu degustazione dedicati anche a percorsi vegetal.

Casa Serafini - Borgo Tossignano (Imolese)

Immersa nella Valle del Santerno, Casa Serafini è un progetto di territorio che ha restituito vita a un’antica osteria del borgo. Lo chef Andrea Serafini, nominato dai big Massimiliano Alajmo e Gianluca Gorini, ha scelto di riaccendere il grande camino come cuore pulsante della cucina, simbolo di un fuoco che trasforma ingredienti locali in esperienze di gusto. Qui stagionalità e sostenibilità guidano ogni scelta: dalle animelle con prugna fermentata e mandorla amara ai cappelletti di erbe amare con funghi e burro acido, fino all’agnello con melanzane e cacao o al sandwich di rombo con bietola e Castel del Rio. Una cucina che mantiene intatta l’identità di ogni elemento e la compone in armonie nuove, arricchita da una selezione di vini locali che completano un racconto autentico della valle.

I 57 ristoranti nominati ai TheFork Awards 2025

Abba (Milano)

Adelaide Bottega Bar (Torino)

Alpes del Bad Schörgau (Sarentino, Bolzano

Ambar Kitchen (Firenze)

Archè Ristorante (Piobesi d'Alba, Cuneo)

Arso (Orvieto)

Avus (Marino, Roma)

Bluesquare (Milano)

Bottiglieria del Popolo (Cagliari)

Café Ginori (Roma)

Casa Romano (Alzano Lombardo, Bergamo)

Casa Serafini (Borgo Tossignano, Bologna)

Cecchini in Città (Firenze)

Contrada San Savino (Civitanova Marche, Macerata)

Cucina Franca (Milano)

Da Mò (Matera)

Donevandro (Popoli, Pescara)

Fràn (Torre Chianca, Lecce)

Fratelli Trecca (Roma)

Futura (Roma)

Heart Ristorante (Crotone)

I Cedri di Villa Pattono Relais (Costigliole d'Asti, Asti)

Il Bikini (Vico Equense, Napoli)

Il Libertino (Trento)

Ippolito (Fiumicino, Roma)

La Corte degli Dei (Agerola, Napoli)

La Dispensa dei Balocchi (Piacenza)

La Gemella – Collegio alle Querce (Firenze)

Li Somari (Milano)

Mezzena (Palermo)

Muku Kyoto (Milano)

Olimpia (Torgiano, Perugia)

Onice Osteria (Porto San Giorgio, Fermo)

Opinabile (Brescia)

Osteria Perbene (Avellino)

Osteria Popolare Pugliese (Milano)

Pedro (Capri, Napoli)

Pensiero (Modica)

Radici del Relais Le Marne (Costigliole d'Asti, Asti)

Raw (Milano)

Ristorante Legàmi (Morro d'Oro, Teramo)

Ristorante San Gregorio (Sorbo Serpico, Avellino)

Ritorno (Acerra, Napoli)

Roncoroni Classici Gastronomici (Milano)

Sandì (Milano)

Santabarbara Desco & Cucina (Firenze)

Scima (Roma)

Serra Sole (Trebbo, Bologna)

Tamerice – Osteria Vegetale (Livorno)

Terradimare (Trani, Barletta Andria Trani)

Theca Ristorante (Pomarance, Pisa)

Trattoria La Pigna (Verona)

Tribarakkio (Catanzaro)

Vasiliki Kantina & Gastronomia (Milano)

Venti (Ventimiglia, Imperia)

Via Stampa (Milano)

Zunica 1880 a Villa Corallo (Sant'Omero, Teramo)

Come si vota

sito di TheFork, cliccare su “Vota ora”, scegliere il ristorante tra i candidati e confermare il voto inserendo la stessa e-mail usata per il proprio account. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple, sarà considerata valida solo l’ultima. Basta accedere al, cliccare su “”, scegliere il ristorante tra i candidati e confermare il voto inserendo la stessa e-mail usata per il proprio account. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple, sarà considerata valida solo l’ultima.

Quando sarà la finale

Il 30 settembre chiuderanno le votazioni. Da ottobre, spazio anche all’Instagram Challenge che coinvolgerà la community in un racconto collettivo, mentre sarà l’evento finale del 28 ottobre incoronerà i vincitori.