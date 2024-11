Turismo inclusivo: ecco le 14 mete top della Riviera Romagnola

Bologna, 28 novembre 2024 – Da oggi è attivo il sito Welcome Everybody di Emilia Romagna Turismo. Un ulteriore supporto che offre informazioni utili ai turisti con bisogni particolari che desiderano trascorrere una vacanza in uno dei 14 comuni costieri dell'Emilia-Romagna, dai Lidi di Comacchio a Cattolica.

Le mete del turismo sostenibile

Dunque ecco le mete che si possono trovare sul sito. Nel Comune di Rimini: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini. Nel Comune di Ravenna: Cervia e Ravenna. A Forlì-Cesena: Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone. A Ferrara: Codigoro, Comacchio e Goro.

Presentato un nuovo portale web con le mete accessibili a turisti con particolari esigenze. Le strutture alberghiere, ma anche ristoranti, musei e campeggi sono sulla Riviera Romagnola

Cosa offre il nuovo portale web

Una panoramica dedicata e specializzata che promuove ufficialmente la Riviera Romagnola come destinazione accessibile e inclusiva, agevolando le persone con particolari esigenze nello scegliere la propria vacanza. Il portale offre informazioni sui servizi presenti nelle varie destinazioni e sulle caratteristiche di varie strutture. “Da sempre la nostra regione è il luogo dove tutti si sentono ‘come a casa’ – sottolinea l'Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini – e oggi questa affermazione assume ancora più valore. ‘Welcome Everybody Emilia-Romagna’ è un punto di arrivo, ma deve aprire la strada ad una maggiore sensibilità nei confronti del turista con disabilità da parte degli operatori turistici e di tutte le strutture dei territori, con l'obiettivo di arrivare presto ad un turismo senza barriere a 360 gradi”.

La conferenza di presentazione del progetto che ha attivato il nuovo portale dove sono raccolte tutte le informazioni sul turismo accessibile dai Lidi di Comacchio a Cattolica (FotoSchicchi)

Il progetto

E poi Maura Mingozzi, responsabile progetto ‘In Emilia-Romagna c’è una vacanza per te’ dice: “Da oggi oltre 13 milioni di persone con disabilità potranno accedere ad un portale accessibile per verificare che le strutture proposte possano soddisfare le loro esigenze. Gli utenti potranno scegliere tra 150 operatori tra strutture ricettive, stabilimenti balneari e musei”. Con questa importante azione si conclude il progetto sperimentale ‘In Emilia-Romagna c'è una vacanza per me’, approvato dalla Presidenza dei Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche in Favore delle Persone con Disabilità, che è il più importante piano di investimento e finanziamento sulla Riviera Romagnola, dell'importo complessivo di 1.600.000 euro, avviato dalla Regione nel 2022 nell'area test dei 14 Comuni costieri per favorire il turismo accessibile e sostenere gli operatori turistici, i servizi e le strutture che si occupano di questo segmento. In 9 di questi Comuni, partner di progetto, sono state realizzate specifiche micro-progettualità, con realizzazione di accessi attrezzati, adattamento di luoghi di interesse paesaggistico e culturale, acquisto di ausili per il bagno, allestimento di strutture ludiche e sportive inclusive, allestimento di stabilimenti balneari in grado di soddisfare esigenze anche molto specifiche. “Un progetto dedicato all’accessibilità che si inserisce nella nostra programmazione turistica. Si tratta di un progetto che ha caratteristiche sociali e innovative incredibili. Insieme ai temi di accessibilità, inclusività e sostenibilità sarà alla base per le nostre progettazioni future. La startup parte dalla riviera romagnola ma nella prossima programmazione verrà estesa a tutta la regione”, spiega Emanuele Burioni, direttore di Apt servizi Emilia-Romagna. E poi Leris Fantini, responsabile per conto del C.E.R.P.A. del Centro di Informazione Regionale sulle bb.aa.: “Da ormai 35 anni lavoriamo sui temi di inclusione e accessibilità in tutta Italia. Con questo progetto abbiamo cercato di ribaltare il tema del paradigma dell’accessibilità, e cioè pensare alle persone con disabilità come turisti con esigenze speciali, non persone cha hanno bisogno di aiuto. Ecco che solo una regione come l’Emilia-Romagna poteva accettare questa ‘sfida’”.

Informazione e sensibilizzazione

Informazione, ma anche sensibilizzazione sul tema della disabilità. A questo scopo, è stata realizzata una campagna web ad hoc, che sta promuovendo la Riviera Romagnola come territorio in grado di attrarre e accogliere persone con difficoltà e bisogni particolari, e loro familiari. A questo proposito la campagna sociale è stata affidata all’attore e comico Paolo Cevoli e all'influencer e travel blogger Giulia Lamarca. “L’Emilia-Romagna è da sempre ospitale, accogliente. Per noi non è uno sforzo, è solo un adeguare le strutture per renderle ancora più inclusive e attuali. Sui miei canali social racconto questa meravigliosa terra, ma soprattutto le persone. Perché sono loro che danno il primo abbraccio”, conclude poi Paolo Cevoli, attore e comico oltre che grande testimonial della Regione.