Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Giuseppe Tassi
Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’
EmiliaRomagna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Funerale Cesare PaciottiChi era PaciottiNuovi biglietti Radiohead Genitori accoltellatiSpray peperoncinoCibi fermentati
Acquista il giornale
CronacaTragico incidente sul lavoro, colpito alla testa da un tornio: muore operaio di 29 anni. I colleghi sotto choc
13 ott 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Emilia Romagna
  3. Cronaca
  4. Tragico incidente sul lavoro, colpito alla testa da un tornio: muore operaio di 29 anni. I colleghi sotto choc

Tragico incidente sul lavoro, colpito alla testa da un tornio: muore operaio di 29 anni. I colleghi sotto choc

E’ successo nella zona industriale di San Giorgio di Piano, alla Righi Lavorazioni Meccaniche nel Bolognese. Sotto la lente il macchinario: indagini in corso

Indagini dei carabinieri a San Giorgio di Piano, un 29enne è morto sul lavoro in una fabbrica di componenti meccanici

Indagini dei carabinieri a San Giorgio di Piano, un 29enne è morto sul lavoro in una fabbrica di componenti meccanici

Per approfondire:

San Giorgio di Piano (Bologna), 13 ottobre 2025 - Una mattinata tragica, quella di oggi, nella zona industriale di Stiatico di San Giorgio di Piano. La quiete della Bassa è stata spezzata dall'ennesima morte sul lavoro.

A perdere la vita, poco dopo le 9.30, un bengalese 29enne, residente a Bologna. 

Il giovane stava lavorando alla Righi Lavorazioni Meccaniche di via Coventry, a Stiatico. Azienda dove il giovane straniero era assunto in regola e a tempo indeterminato. Il 29enne stava svolgendo alcune lavorazioni ad un tornio, pratica che svolgeva di frequente, ma questa mattina qualcosa è andato storto: un pezzo del macchinario gli è caduto sul capo, non lasciandogli scampo. Il 29enne è morto sul colpo. 

Sul posto, avvisati dai colleghi sotto choc, i sanitari del 118 con un'automatica.

I soccorsi e le indagini

I soccorsi, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sulla scena del tragico incidente anche i carabinieri della stazione di San Giorgio di Piano con varie pattuglie.

Stanno svolgendo loro, ora, insieme alla Medicina del Lavoro, le indagini per capire cosa sia potuto succedere: sotto la lente il funzionamento del macchinario a cui il giovane stava lavorando. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata