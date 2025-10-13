Tragico incidente sul lavoro, colpito alla testa da un tornio: muore operaio di 29 anni. I colleghi sotto choc

San Giorgio di Piano (Bologna), 13 ottobre 2025 - Una mattinata tragica, quella di oggi, nella zona industriale di Stiatico di San Giorgio di Piano. La quiete della Bassa è stata spezzata dall'ennesima morte sul lavoro.

A perdere la vita, poco dopo le 9.30, un bengalese 29enne, residente a Bologna.

Il giovane stava lavorando alla Righi Lavorazioni Meccaniche di via Coventry, a Stiatico. Azienda dove il giovane straniero era assunto in regola e a tempo indeterminato. Il 29enne stava svolgendo alcune lavorazioni ad un tornio, pratica che svolgeva di frequente, ma questa mattina qualcosa è andato storto: un pezzo del macchinario gli è caduto sul capo, non lasciandogli scampo. Il 29enne è morto sul colpo.

Sul posto, avvisati dai colleghi sotto choc, i sanitari del 118 con un'automatica.

I soccorsi e le indagini

I soccorsi, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sulla scena del tragico incidente anche i carabinieri della stazione di San Giorgio di Piano con varie pattuglie.

Stanno svolgendo loro, ora, insieme alla Medicina del Lavoro, le indagini per capire cosa sia potuto succedere: sotto la lente il funzionamento del macchinario a cui il giovane stava lavorando.