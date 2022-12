A Ravenna nuovi fondi per musei e biblioteche

Il Pnrr porta altri fondi a Ravenna. Dopo i teatri, per l’efficientamento energetico, i progetti candidati dalle istituzioni Mar-Museo d’arte della città di Ravenna e Biblioteca Classense per la rimozione di barriere fisiche e cognitive, sono stati finanziati con 500.000 euro ciascuno. "Siamo molto soddisfatti – commenta l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia (nella foto) – che i nostri progetti siano stati accolti. Si tratta di una conferma ulteriore della qualità delle proposte per le quali il Comune di Ravenna si è finora aggiudicato oltre 60 milioni di euro".