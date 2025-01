L’alba infuocata in Romagna accende i cieli della riviera: le foto mozzafiato

Cesenatico (Cesena), 9 gennaio 2025 – In Romagna le favole si raccontano anche dopo l’Epifania. Quella che ci regala la natura in questo gennaio inoltrato sono gli inaspettati 12 gradi in riviera e soprattutto un’alba che trasforma i paesaggi in quadri unici. Quello dell’alba infuocata è uno spettacolo bellissimo, che regala emozioni inattese ai mattinieri, ai tiratardi e alle tante persone che si svegliano presto per questioni di lavoro e di studio.

La Romagna in questa epoca di diffusione dei social, si scopre come una grande “community”, dove tantissime persone scattano e postano foto che sono dei veri e propri quadri che immortalano il levar del sole.

Da Cesenatico a Rimini, passando per Bellaria Igea Marina e più a nord verso Cervia e Milano Marittima, è tutto un fiorire di condivisioni di immagini, di bellezze che durano un istante, con la luce rossa infuocata, tutti i toni dell’arancio e del giallo, che colorano le spiagge, le campagne, i parchi e le colline, di una Romagna che oggi si risvegliata ancor più bella e magica, perchè anche nel grigiore di gennaio, si possono vedere tanti colori.