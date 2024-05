Alberi monumentali in Emilia Romagna, definiti i criteri per riconoscerli e tutelarli: ecco quali sono

Bologna, 15 maggio 2024 – Grandi novità da parte della Regione per quando riguarda la tutela e la conservazione degli alberi monumentali. La nuova direttiva rilasciata dall’Emilia-Romagna prevede, infatti, una ridefinizione dettagliata dei processi di cura, custodia, riconoscimento ed eventuale intervento di queste piante simboliche da proteggere ad ogni costo.

Un’altra novità introdotta consiste, invece, nella creazione di una banca dati aperta a tutti nel quale è possibile ricevere ogni tipo di informazione necessaria relativa agli alberi.

Da Piacenza a Rimini, di questi giganti della natura ne sono stati registrati sin qui 600, ma si tratta di un numero in costante aggiornamento e destinato ad aumentare. Gli esemplari di alberi inseriti nella lista si distinguono dagli altri per determinati parametri, come le diverse caratteristiche strutturali o la rarità in natura, ma anche per l’impatto storico e culturale che essi hanno sul territorio e la comunità locale.

Secondo la nuova direttiva regionale, l’albero monumentale regionale (Amr) è inviolabile. Per questo motivo vige il divieto di effettuare modifiche alla chioma o all’apparato radicale, a meno che non sia necessario intervenire per ragioni di sicurezza. Nell’ultimo caso, tuttavia, è necessaria un’apposita autorizzazione da parte della Regione.

La norma, inoltre, stabilisce una serie di criteri paesaggistici, naturalistici e storico-culturali per potere attribuire monumentalità agli alberi che vengono segnalati. Tra questi figurano la circonferenza del tronco, la rarità della specie e il pregio paesaggistico (armonia con l’ambiente circostante, ndr), ai quali si aggiunge un ultimo parametro: eventi storico-culturali che possono riguardare una determinata pianta.

Per motivi legati alla tutela degli esemplari, viene data particolare importanza la figura dell’arboricoltore specializzato nella cura degli alberi, in modo da fare coesistere la salute degli stessi e la sicurezza pubblica.

La Regione, infine, ha istituito un elenco ufficiale degli alberi monumentali situati nel territorio dell’Emilia-Romagna. La lista è consultabile tramite una banca dati online inserita nell’applicazione “Moka – Alberi monumentali in Emilia-Romagna". Questa banca dati, accessibile per tutti i cittadini, fornisce tutte le informazioni possibile sulle piante registrate, come i luoghi in cui si trovano e le loro peculiarità.