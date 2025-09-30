Alberi e piante gratis in Emilia Romagna: ecco come ritirarli nei vivai accreditati

Bologna, 30 settembre 2025 - L'Emilia-Romagna torna a puntare sul verde. Riparte da domani il progetto regionale “Mettiamo radici per il futuro”, che anche per il triennio 2025-2027 metterà gratuitamente a disposizione piante e alberi per privati, associazioni, enti locali e imprese. In totale, sono stati stanziati 3 milioni di euro, un milione già nel 2025 per gli interventi da ottobre a dicembre e altrettanti nel 2026 e 2027.

Chi può ritirare gratuitamente le piante

Chiunque, residenti, associazioni o amministrazioni pubbliche, potrà recarsi in uno dei vivai convenzionati della regione per ritirare gratuitamente una o più piante scegliendo tra un centinaio di specie autoctone: querce, carpini, aceri, tigli, pioppi, ma anche arbusti adatti alla creazione di siepi e filari.

Le regole per le imprese

Le imprese, invece, potranno aderire tramite un accordo con un Comune o un ente territoriale che si farà carico del ritiro nei vivai per poi consegnare le piante all’azienda che provvederà alla messa a dimora.

L’importanza degli spazi verdi

“Con questo nuovo bando invitiamo cittadine, cittadini, associazioni, Comuni e imprese a cogliere l’opportunità offerta dalla Regione di avere gratuitamente piante e arbusti per rendere più verde e più vivibile il territorio - sottolinea l’assessora a Cultura, Parchi e Foreste, Gessica Allegni -. Grazie alla preziosa collaborazione di tutta la comunità possiamo creare nuove aree boscate, siepi, spazi verdi che potranno concorrere a salvaguardare la biodiversità del nostro territorio e a migliorare la qualità dell’aria nelle nostre città”.

Cos’è l’Abaco degli alberi

Per facilitare la scelta delle piante più adatte in base alla zona e al tipo di terreno, la Regione ha predisposto una guida tecnica, l’Abaco degli alberi. Tutte le informazioni pratiche – dall’elenco dei vivai convenzionati ai tutorial sulla cura delle piante – sono disponibili sul sito ufficiale dell’iniziativa. Online anche una serie di podcast curati da esperti, tra cui il botanico e docente dell’Università di Firenze Stefano Mancuso.