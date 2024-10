Alfieri del lavoro 2024 dell’Emilia Romagna: chi sono Chiara Pirazzini e Lorenzo Murace

Bologna, 29 ottobre 2024 – Ci sono anche due emiliano romagnoli tra i venticinque studenti provenienti da tutta Italia a cui sarà consegnato il riconoscimento di Alfiere del Lavoro 2024 al Quirinale insieme ai venticinque nuovi Cavalieri del Lavoro, nominati il 2 giugno dal presidente Mattarella e che domani riceveranno l’onorificenza.

A ricevere il premio in Emilia Romagna saranno la 19enne Chiara Pirazzini nata a Lagosanto (Ferrara) ma residente ad Argenta in provincia di Ferrara. Ha frequentato il Liceo artistico Nervi-Severini” di Ravenna e ha scelto l’università di filosofia per proseguire gli studi. Verrà premiata insieme al Cavaliere del lavoro Caterina Imelde Caselli, a cui viene conferito il premio per la sua attività nell'ambito dell'industria discografica italiana.

Il secondo studente è il 19enne Lorenzo Murace residente nel comune di Castenaso in provincia di Bologna, ha frequentato il Liceo scientifico Copernico di Bologna. Proseguirà gli studi alla facoltà di ingegneria biomedica e sarà premiato insieme al Cavaliere del lavoro Vito Antonio Primiceri, Banca Popolare Pugliese.

Il Premio “Alfieri del Lavoro” consiste nella medaglia del Presidente della Repubblica ed è destinato ai 25 migliori studenti che abbiano terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti.

Per il 2024 i dirigenti scolastici hanno segnalato 3404 studenti, di cui 3225 con i requisiti richiesti. Tra questi 1999 donne e 1226 uomini.

La provenienza territoriale dei 25 Alfieri è rappresentata da 9 province del Nord, 7 del Centro e 9 del Sud e Isole distribuite in 16 Regioni. Dei premiati 10 sono donne e 15 sono uomini; 22 hanno conseguito un diploma liceale e 3 un diploma tecnico. Le medie dei venticinque Alfieri del Lavoro del 2024 vanno da 9,81 a 10 e ventiquattro hanno ottenuto la lode all’esame di Stato.

Il numero dei premiati è legato a quello dei Cavalieri del Lavoro, a rimarcare la continuità dell’impegno nello studio e nella vita.