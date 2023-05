Meteo Emilia Romagna, lunedì 8 maggio resta l’allerta gialla: ecco dove e perché

Bologna, 7 maggio 2023 - Sempre sotto la lente la situazione meteo in Emilia Romagna falcidiata dall'alluvione, soprattutto nelle zone appenniniche. Per la giornata di lunedì 8 maggio - durante le ore pomeridiane - Arpae segnala che lungo gli Appennini centro-occidentali, non si escludono temporali sparsi di breve durata.

La protezione civile ha rinnovato l'allerta di colore giallo per domani: rimangono, infatti, condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, soprattutto sull'Appennino imolese, ravennate e forlivese. Ci sono ancora disagi, con persone isolate e strade chiuse, soprattutto nelle zone di Modigliana e Casola Val Senio. Nelle aree di pianura colpite dalle inondazioni dei giorni scorsi si lavora senza sosta per pulire le case invase dal fango e sistemare gli argini dei fiumi danneggiati.

Meteo, ancora pioggia: foto generica

Perché c’è ancora allerta

E' stata emessa un'allerta gialla nelle zone di pianura centro-orientale, riferita alle diffuse criticità idrauliche ancora in atto sul territorio. Nelle zone montane/collinari sono possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, in particolare sul settore centro-orientale. In particolare, fino alle 00.00 del 9 maggio 2023, c'è allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, mentre per frane e piene dei corsi minori è allerta, sempre gialla, nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Le previsioni a medio termine

Per martedì 9 maggio si prevedono condizioni di variabilità con alternanza di schiarite ad annuvolamenti. Dalla sera, aumento della nuvolosità con piogge a partire dai settori occidentali. Temperature minime in lieve diminuzione tra 12 e 15 gradi, massime stazionarie tra 18 e 23 gradi. La tendenza del tempo in Emilia-Romagna da mercoledì 10 a sabato 13 maggio 2023 vede condizioni di spiccata variabilità, con rovesci diffusi per mercoledì e venerdì e calo delle temperature massime su valori attorno ai 15 gradi. Va meglio nel weekend: sabato si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con graduale aumento delle temperature.