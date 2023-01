Allerta gialla maltempo in Emilia Romagna: è rischio idrogeologico

Bologna, 24 gennaio 2023 - Le condizioni meteo in generale sembrano migliorare, dopo le forti precipitazioni dei giorni scorsi, ma oggi scatta comunque l'allerta gialla per il maltempo in cinque regioni. Il bollettino della Protezione civile segnala in particolare il rischio idraulico per forti precipitazioni su Emilia Romagna (costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola) e Marche.

Le altre regioni dove è segnalata l'allerta gialla sono Abruzzo, Campania e Sicilia.



Da segnalare anche un rischio idrogeologico in Emilia Romagna (Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola) e Marche.

L'Arpae sottolinea che "per la giornata di martedì 24 gennaio a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti, sono previsti livelli idrometrici superiori alla soglia 1 nei tratti vallivi dei bacini romagnoli".

E ancora: "Nelle zone montane/collinari centro-orientali saranno possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili". Inoltre "Nella nottata non si escludono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale in considerazione dello stato di criticità in corso".

La frana a Sarsina

E puntualmente si è in effetti verificata una frana dovuta al maltempo a Sarsina: l'Anas informa che è temporaneamente bloccato il tratto, in entrambe le direzioni, lungo la SS71 ''Umbro Casentinese Romagnola'' al km 237,200, a Sarsina.

Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell'Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.