Allerta gialla oggi in Emilia Romagna: piene dei fiumi e frane, ecco dove

Allerta gialla per piene dei fiumi e frane

Blocco traffico prorogato al 30 dicembre in Emilia Romagna: ecco dove

Smog Emilia Romagna, per auto e moto soggette a limitazioni dal 1 gennaio arriva Move-In

Per approfondire:

Bologna, 30 dicembre 2022 - Allerta gialla oggi in Emilia Romagna: sono previste ancora precipitazioni irregolari, a tratti moderate, sul settore centro-occidentale della regione in spostamento verso est durante la mattina. Tendenza ad esaurimento delle piogge nel pomeriggio in pianura con residui fenomeni sul crinale appenninico centrale.



Il problema è che queste precipitazioni - peraltro benedette, visto il pessimo bollettino della qualità dell'aria in regione - possono generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua con superamenti della soglia 1. L'allerta è dunque per piene dei fiumi e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia, e Modena.

Nella giornata di domani, sabato 31 dicembre non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento.

Le previsioni meteo

Per oggi Arpae prevede cielo molto nuvoloso, con foschie dense e nebbie diffuse, associato a precipitazioni irregolari, a tratte moderate, sul settore centro-occidentale della regione in spostamento verso est durante la mattina. Tendenza ad esaurimento delle piogge nel pomeriggio in pianura con residue fenomeni sul crinale appenninico.

Temperature senza variazioni significative, con valori massimi compresi tra 9/10 gradi del settore emiliano e 12/14 gradi di quello romagnolo.

La mappa del meteo