Allerta gialla per temporali in Emilia Romagna: attenzione al livello dei fiumi

Bologna, 9 settembre 2025 – Occhio al maltempo nelle prossime ore in Emilia-Romagna. A riguardo, infatti, la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per la giornata di mercoledì 10 settembre a causa delle condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. L’allerta riguarda in particolare la fascia collinare, le province di Parma e Piacenza e la bassa Romagna. I fenomeni sono previsti già dalle prime ore della notte e interesseranno principalmente la zona appenninica, con un graduale miglioramento atteso dal tardo pomeriggio.

Secondo le previsioni di Arpae, dalla serata non si escludono venti forti dai quadranti sud-occidentali, con raffiche tra i 50 e i 61 chilometri all’ora lungo i crinali appenninici. Non è escluso anche un temporaneo aumento del moto ondoso, fino a molto mosso al largo.

Le precipitazioni sui rilievi potranno generare ruscellamenti, localizzati fenomeni franosi lungo i versanti. Attenzione anche ai livelli dei fiumi che potrebbero alzarsi oltre la soglia 1 (di rischio minimo) su tutta la fascia appenninica. Nel settore occidentale dell’Appennino non si esclude il superamento della soglia 2 (rischio medio) in caso di intensificazione dei fenomeni temporaleschi.

Le previsioni per mercoledì 10 settembre

Sin dalle prime ore del mattino un flusso sud-occidentale favorirà lo sviluppo di rovesci, anche a carattere temporalesco, soprattutto lungo la fascia appenninica. I fenomeni, inizialmente più intensi nel settore occidentale, si estenderanno gradualmente su tutta la Regione. Dal tardo pomeriggio è previsto un progressivo esaurimento dei temporali, con nuvolosità variabile in serata. Le temperature minime si manterranno stazionarie, intorno ai 19-20 gradi, mentre le massime saranno in diminuzione, con valori che difficilmente supereranno i 22-24 gradi.

I venti soffieranno prevalentemente da sud-ovest, con rinforzi lungo i crinali e le zone collinari, legati ai fenomeni temporaleschi in atto. Anche il mare sarà mosso al mattino, con un progressivo aumento del moto ondoso fino a molto mosso nel corso della giornata. La prudenza resta fondamentale, soprattutto nelle zone collinari e lungo i crinali appenninici, dove i ruscellamenti e i possibili smottamenti possono rendere pericolosi gli spostamenti.

Le previsioni per giovedì 11 settembre

Giovedì segnerà invece un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, con il passaggio di nubi medio-alte soprattutto nel pomeriggio. Nelle prime ore del giorno potrebbe comparire qualche foschia sulle pianure più settentrionali, mentre in serata ampie schiarite interesseranno tutto il territorio. Le temperature minime caleranno leggermente, attestandosi tra 15 e 19 gradi, mentre le massime torneranno a salire fino a valori compresi tra 27 e 29 gradi.

I venti resteranno prevalentemente sud-occidentali, con possibili rinforzi e raffiche anche in pianura, seppur di intensità inferiore rispetto al giorno precedente. Il mare, molto mosso nelle prime ore del mattino, tenderà gradualmente a calmarsi fino a diventare poco mosso in serata.

Come sarà il tempo nei giorni successivi

Nei giorni successivi, in particolare a partire da venerdì, il bel tempo dovrebbe consolidarsi su gran parte della regione, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in generale aumento. Non si esclude la possibilità di isolati rovesci pomeridiani lungo la fascia appenninica, tipici del periodo di transizione tra estate e autunno.

Le temperature rimarranno gradevoli, con minime tra 15 e 20 gradi e massime in graduale rialzo fino a sfiorare punte di 28-30 gradi nelle zone di pianura. I venti tenderanno a diminuire di intensità, tornando generalmente deboli o moderati dai quadranti meridionali.