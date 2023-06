Temporali, frane e allagamenti: è ancora allerta gialla in Emilia Romagna

Bologna, 9 giugno 2023 - Non si fermano le allerte meteo in Emilia Romagna, già devastata dall’alluvione delle settimane scorse. Quella segnalata per domani, 10 giugno, è la quarantesima allerta consecutiva: è gialla, per criticità idraulica, idrogeologica e temporali. Del resto qualche anticipo si è avuto già stamattina intorno alle 11,30, con uno spettacolare tornado sul delta del Po. L’esperto Sandro Nanni sottolinea che il termine esatto è tromba d’aria (qui la spiegazione di come si formano)

Allerta meteo gialla il 10 giugno

Arpae segnala che per la giornata di sabato 10 giugno sono "previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio temporalesco, più probabili sui rilievi e su zone di pianura/pedecollina del settore centro-orientale. Nelle aree interessate da temporali potranno verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e sul territorio collinare-montano potranno verificarsi ruscellamenti lungo i versanti e occasionali fenomeni franosi".

Probabili allagamenti e frane: ecco dove

Con particolare riferimento alle aree colpite dagli eventi delle scorse settimane - continua il comunicato dell'allerta - non si escludono allagamenti delle aree urbane dovuti al non totale ripristino della rete fognaria. Nel settore collinare centro-orientale permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane. La criticità idraulica gialla nelle zone B1 e B2 (bassa collina e pianura romagnola e sulla costa) è dovuta a situazioni di vulnerabilità localizzate nella pianura ravennate e forlivese dovute agli eventi delle ultime settimane.