Allerta meteo gialla in Emilia Romagna: temporali in arrivo

Bologna, 11 giugno 2023 – Ancora un’allerta meteo Si tratta della numero 42 dall’inizio dell’alluvione che ha devastato l’Emilia Romagna. Ma stavolta, per la prima volta, non riguarda la zona colpita dall’alluvione, bensì il settore centro-occidentale della regione. Per la giornata di oggi Arpae aveva annunciato un’allerta meteo per criticità idrogeologica: ora ne è stata diramata un’altra per temporali, valida per la giornata di domani, lunedì 12 giugno. Si tratta di un’allerta gialla per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Ieri intanto sono continuati i disagi in provincia di Ferrara, a un giorno di distanza dal tornado.

“Per la giornata di lunedì 12 giugno – recita il bollettino di Arpae – sono previsti temporali localmente anche di forte intensità, più probabili sul settore centro-occidentale. Nel settore collinare centro/orientale permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane. Con particolare riferimento al settore orientale in caso di precipitazioni a carattere temporalesco potranno verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e non si escludono allagamenti delle aree urbane dovuti al non totale ripristino della rete fognaria”.

Le previsioni meteo in Emilia Romagna