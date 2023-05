Emilia Romagna, allerta meteo rossa anche giovedì 11 maggio

Bologna, 10 maggio 2023 – Dopo le intense piogge di questa mattina la Protezione civile ha prorogato l’allerta meteo in Emilia Romagna anche all’intera giornata di domani. La paura, a una settimana dall’alluvione di inizio maggio, continua e nonostante domani siano previste solo deboli precipitazioni sulla Regione i fiumi restano gli osservati speciali.

La Protezione civile ha previsto piene su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale. Inoltre, a seguito delle estese e intense precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, più diffusi nel settore collinare centro orientale. L’allerta rossa per piene dei fiumi interessa le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesana e Rimini, mentre il pericolo frane più elevato riguarda soprattutto i territori di Bologna, Ravenna, Forlì Cesana e Rimini. La criticità idraulica e idrogeologica di colore rosso che riguarda queste zone è dovuta principalmente alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi del 2-3 maggio.

Nelle altre province si registrano allerte di intensità minore: arancione a Reggio Emilia e Modena per le piene dei fiumi, e a Parma, Modena e Reggio Emilia per frane e piene nei corsi minori; per il rischio frane codice giallo a Parma.