Allerta meteo in Emilia Romagna anche per sabato: rischio nubifragi e frane. Poi torna il sole

Bologna, 15 settembre 2023 – Ancora maltempo e instabilità e poi tornerà l'estate, almeno temporaneamente. Si potrebbe riassumere così, stando alle previsioni, l'andamento meteo del weekend del 16 e 17 settembre in Emilia Romagna. Ma c'è comunque un'allerta meteo, appena emanata dagli esperti di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'energia e l'ambiente), di concerto con la Protezione civile regionale. L'allerta, di colore 'giallo' (criticità ordinaria) per temporali intensi e criticità idrogeologica, sarà valida dalle ore 00.00 di domani, sabato 16, alla stessa ora di domenica 17.

Intanto all’alba un violento nubifragio si è abbattuto all’alba a Forlì (foto e video), nelle zone già colpite dall’alluvione del 16 maggio scorso, con strade allagate e disagi. E una scuola si è allagata nel Reggiano, proprio nel primo giorno.

Maltempo in Emilia Romagna, allerta meteo anche per sabato 16 settembre

Le previsioni di sabato 16 settembre in Emilia Romagna

"Per la giornata di sabato 16 settembre - recita il bollettino - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni sono previsti in particolare nella prima parte della giornata, più probabili e intensi sul settore occidentale della regione. Sono possibili localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, fenomeni di erosione e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore". È stata diramata, infatti, anche un'allerta per criticità idrogeologica, sempre di colore giallo, riguardante le sole province di Piacenza e Parma. Interesserà sia le aree di pianura che quelle di collina e montagna del Piacentino-Parmense.

Tutti i fenomeni sono destinarsi ad attenuarsi nel corso della giornata.

Le previsioni di domenica 17 settembre

Domenica 17 il sole tornerà a splendere sull'intera regione, regalando una giornata dal sapore tipicamente estivo, salvo qualche temporaneo addensamento sui rilievi, ma senza precipitazioni.

Condizioni invariate anche per lunedì 18: la settimana inizierà all'insegna della stabilità, con temperature massime superiori ai 30 gradi. Ma siamo comunque a settembre, l'autunno bussa alla porta: tra martedì 19 e giovedì 21, dice ancora il sito web di Arpae, "l'indebolimento del campo anticiclonico apporterà condizioni di nuvolosità irregolare, con piogge sparse e una flessione delle temperature".